Alain Chabat lancera une série d’animation Astérix pour Netfix

C’est Le Parisien qui partage l’information selon laquelle Alain Chabat va monter une série Netflix sur Astérix. Ce sera une série d’animation en 3D basé sur l’album « Le Combat des chefs » paru en 1966.

Pour Alain Chabat, ce projet lui tient très à cœur comme il le raconte dans Le Parisien : « Écrire et réaliser une série d’animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s’annonce comme une aventure extraordinaire ».

La diffusion de cette série n’est pourtant pas attendue avant 2023 sur Netflix et le casting des voix reste encore secret. Mais le projet semble entre de bonnes mains. Alain Chabat maîtrise toujours son sujet, presque 20 ans après la sortie d’« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » qui fut un succès en France avec plus de 14 millions d’entrées et la troisième place sur le podium des meilleurs scores de tous les temps au box-office.