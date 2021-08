C8 programme un film anti-avortement et crée la polémique

Ce 16 août, C8 diffusera un film, comme à son habitude. Sauf que cette fois-là, il s’agira d’un long-métrage particulièrement polémique : « Unplanned ». On y découvre l’histoire d’une femme, Abby Johnson, qui pratiquait de nombreux avortements jusqu’au jour où elle a décidé de dénoncer cette pratique et de devenir une militante pro-vie. En bref, un scénario anti-avortement qui n’a pas manqué de créer la controverse lors de sa sortie. Le film a d’ailleurs été financé par l’Eglise évangélique protestante et été distribué en France par Saje Distribution, une société d’inspiration chrétienne.

Pour les voix-off officielles de C8, les comédiens Chloé Sitbon et Guillaume Orsat, ce choix de la chaîne est inacceptable. « Nous avons, Guillaume et moi, fait la demande à nos employeurs de ne pas utiliser nos voix et de trouver une autre solution pour cette bande-annonce », explique la première, comme le fait savoir la Dépêche du Midi.