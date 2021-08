32 heures de retard: le calvaire des passagers d’un vol Nantes-Malaga

Ce samedi matin, le vol V7 2214 partant de Nantes pour Malaga devait décoller aux aurores, vers 6 heures. Qu’importe, les passagers ne rêvent que d’une chose : rejoindre le soleil andalou. Tout le monde monte à bord, l’avion se place sur la piste et là, subitement, l’avion fait marche arrière pour se garer sur le côté. Commence alors un véritable cauchemar qui se soldera par 32 heures de retard.

Lendemain matin, nouvelle tentative avec l’horaire de la veille, à 6 heures. Mais là, le calvaire continue. Le vol est reporté à 10h30 mais c’est encore raté. Le comptoir de la compagnie fermant à 11 heures, il devient encore plus difficile de savoir ce qu’il se passe. Finalement, à 14 heures le dimanche, libération : un avion part pour Malaga. Bilan de l’opération, 32 heures de retard donc. Mais ce n’est pas tout puisque dans le sens Malaga-Nantes, les passagers ont eux aussi été bloqués un certain temps à cause de ce grand cafouillage.