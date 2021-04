Quand deux avions semblent faire la course dans le ciel (vidéo)

Lors d’un vol à destination de San Francisco, un passager a filmé une scène étonnante. Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut en effet apercevoir deux avions qui semblent faire la course dans le ciel, alors qu’ils sont sur le point d’atterrir, rapporte la RTBF. On entend également une annonce qui vient renforcer cette impression: « Mesdames et messieurs, c’est votre commandant de bord qui parle. Si vous regardez du côté droit de l’avion, vous remarquerez que le vol 198 nous met au défi de participer à une course ».

La vidéo de cette « course » entre les deux appareils fait actuellement le buzz sur le réseau social, où elle a déjà été visionnée et partagée par plusieurs millions de personnes. En réalité, les deux avions sont simplement en train d’atterrir au même moment sur des pistes différentes mais situées à environ 200 mètres l’une de l’autre. Une situation habituelle dans cet aéroport de San Francisco, ajoute la RTBF.