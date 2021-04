Une bagarre entre les passagers d’un avion cause cinq heures de retard (vidéo)

La presse tunisienne s’est émue ce week-end d’un incident à bord du vol Tunisair Istanbul-Carthage. Samedi dernier, alors que l’avion est sur le point de décoller, des passagers se mettent à s’échanger coups et insultes dans le couloir central. Le personnel tente de calmer le jeu mais elle ne fait qu’empirer. La situation est tellement devenue hors-de-contrôle que cela a eu des répercussions sur la compagnie aérienne.

Un décollage très compliqué

L’objet du conflit se résume pourtant… à un emplacement pour bagages. Selon les informations récoltées par le média tunisien Business News, certains passagers n’auraient pas payé pour placer leurs affaires en cabine. Ils ont malgré tout voulu le faire et cela a créé le conflit dont témoigne la vidéo. La bagarre implique autant des jeunes que des personnes plus âgées, des hommes et des femmes. Certains donnent des coups de poing, d’autres tirent par les cheveux, etc. Des personnes ont même fini par s’en prendre aux stewards, autant verbalement que physiquement.