The Weeknd boycottera les Grammy Awards: «Je n'en ai plus rien à faire»

Le journaliste interroge d’abord le chanteur sur son absence surprise lors de la cérémonie de l’année passée, alors qu’il est si populaire dans les charts américains. En guise de réponse, Abel Tesfaye (le vrai nom du chanteur) estime alors que les Grammy Awards représentent une compétition « corrompue », ni plus ni moins. « Ce que je sais, c’est que lorsque c’est arrivé, j’ai eu en tête plein d’idées et de pensées sur le pourquoi du comment de ce qu’ils avaient fait. J’étais en colère, je ne comprenais pas, ça me rendait triste. Mais aujourd’hui que j’ai pris plus de recul, je crois surtout que je n’ai pas envie de savoir un jour ce qu’il s’est réellement passé dans ce jury. Je n’en ai juste rien à faire. Ça ne m’intéresse pas », assure-t-il.

Au cours de sa carrière, The Weeknd a reçu plusieurs Grammy Awards mais maintenant, c’est terminé ! La star canadienne ne participera plus à l’événement, comme il vient de le confirmer au magazine GQ. Une décision qu’il explique en des termes extrêmement durs envers les organisateurs de cette messe de la musique anglo-saxonne.

Dans un style toujours aussi tranchant, The Weeknd continue ensuite à pilonner les Grammy Awards en certifiant qu’il n’y participerai plus. « Je m’en fous, c’est aussi simple que ça. Parce qu’au fond je ne fais pas ce que je fais pour gagner des prix. Ce ne sera jamais une motivation pour moi, et ça ne l’a jamais été. Et je suis content de pouvoir faire de la musique sans avoir à réfléchir à ça. Je suis ravi de ne plus jamais avoir à participer à ces conversations […] Je vais faire mieux, mais pas pour vous [les Grammy Awards]. Je ferai mieux pour moi ».