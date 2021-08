VW lance un nouveau SUV

La nouvelle avait déjà été évoquée en mars dernier : le catalogue VW comptera un SUV de plus dès la fin de l’année. Il s’appelle Taigo et est positionné dans le petit espace situé entre le T-Cross et le T-Roc. Ne vous fiez pas à son look coupé, le Taigo n’a aucune prétention sportivo-dynamique, en témoignent les mécaniques (uniquement essence) qui seront proposées : 1.0 TSI (95 et110 ch) et 1.5 TSI 150 ch. Rien de plus sportif n’est prévu, et rien d’électrifié non plus.

