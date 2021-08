L’actrice de «Bad moms», Christina Applegate révèle être atteinte d’une maladie incurable

La star a communiqué sur sa santé sur Twitter. Le 10 août dernier, elle écrivait : « Salut les amis. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué une sclérose en plaques. C’est une drôle d’expérience. Mais j’ai été soutenue par des gens qui ont également cette maladie ». Christina Applegate avait déjà dû affronter un cancer du sein il y a 13 ans. Aujourd’hui, elle doit faire face à la sclérose en plaque, une maladie incurable autoimmune qui attaque le système nerveux.

Cette annonce est très difficile, la maladie peut progresser à des vitesses différentes avec des symptômes et des périodes plus difficiles que d’autres. « C’est une traversée difficile. Mais comme nous le savons tous, la vie continue. À moins qu’un connard fasse barrage », écrit Christina Applegate. « Comme un de mes amis atteint de sclérose en plaques le dit, ’on se réveille et on fait ce qui est indiqué’. Et c’est ce que je fais. Donc maintenant que je vis ça, je demande un peu d’intimité. Merci, bisous ».