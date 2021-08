Almodovar critique les algorithmes après la censure de l’affiche de son film sur Instagram

Le réalisateur Pedro Almodovar est visiblement déçu de ce qui s’est passé avec Instagram à propos de son affiche. L’affiche de son film représentant un mamelon avec une goutte de lait faisant penser à un œil, n’a pas été au goût des « règles d’utilisation » d’Instagram. À sa sortie, l’affiche fut bloquée à cause de la nudité. Le graphiste, Javier Jean avait dénoncé cette décision et écrit dans un post Instagram : « Honte à vous ».

Depuis Instagram s’est excusé et à rendu de nouveau public la publication. Cependant pour Pedro Almodovar qui doit sortir son film « Madres Paralelas » en septembre, ça ne passe pas. À travers un texte publié sur le compte de l’actrice Penelope Cruz, il remercie les internautes et les médias pour avoir « réussi à faire en sorte que les esprits derrière l’algorithme, qui décide de ce qui est ou n’est pas obscène et offensant aient fait marche arrière et permettent à l’affiche de circuler librement » écrit-il.