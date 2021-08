Une école officielle «The Witcher» pour apprendre à chasser les monstres ouvre en Pologne

« The Witcher » est une série médiévale mais aussi un jeu vidéo adapté d’une saga littéraire polonaise. La série a été un véritable succès tant pour l’histoire, les images et la musique. En Pologne, la saga plaît tellement qu’une école vient d’ouvrir pour former les élèves à chasser les monstres.

Au programme, escrime, tir à l’arc mais aussi des leçons pour apprendre à forger une arme. Les élèves participeront aussi à des énigmes et devront faire des choix cruciaux. Une façon finalement de revivre l’histoire des personnages pensés par l’auteur de la saga, Andrzej Sapkowski. L’établissement assure qu’il n’y a pas de compétences requises pour profiter de cette formation et promet une expérience inoubliable.

la deuxième saison arrive

La saga littéraire « The Witcher » comprend des nouvelles mais aussi six romans publiés entre 1986 et 2013. Elle a été adaptée en jeu vidéo en 2007, puis en série sur Netflix en 2019. Les fans attendent désormais impatiemment la sortie de la seconde saison, prévue pour le 17 décembre prochain. La situation sanitaire a contraint les producteurs à repousser cette date. L’affiche se partage entre l’acteur Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra. Mais d’autres acteurs feront aussi leur arrivée comme Adjoa Andoh et Cassie Clare pour jouer le rôle de Nenneke, prêtresse du Temple de Melitele et de Philippa Eilhart, grande magicienne.