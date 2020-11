« The Witcher » : le tournage de la deuxième saison une nouvelle fois interrompu à cause du coronavirus

Diffusée fin de l’année 2019 sur Netflix, la première saison de « The Witcher » avait connu un certain succès et avait été très appréciée. Alors que les fans attendent avec impatience la suite, la crise sanitaire a une nouvelle fois frappé de plein fouet la production. En effet, pour la deuxième fois de l’année, le tournage de la saison 2 de « The Witcher » a dû être interrompu pour une durée indéterminée, à cause du coronavirus.

La première fois, c’est l'acteur Kristofer Hivju (Tormund dans « Game of Thrones ») qui avait été testé positif au Covid-19. Cette fois, quatre membres de la production de la saison 2 ont contracté le virus. Pour éviter la propagation de celui-ci, le tournage a été stoppé, rapporte le site Hitek. Avant que le tournage puisse reprendre, l’ensemble de l’équipe devra se soumettre à des tests.

Ce second arrêt dans l’avancement du projet risque sans doute d’avoir un impact sur la date de sortie de la saison 2, initialement prévue pour le 17 août prochain.