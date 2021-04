Les séries «You» et «The Witcher» de retour à la fin de l’année

À cause de la pandémie de coronavirus et des mesures sanitaires mises en place, nombreux sont les tournages à avoir été impactés et à avoir pris du retard. Mais que les fans des séries Netflix se rassurent, le PDG de la plateforme de streaming a en effet annoncé une bonne nouvelle. Les nouvelles saisons de « The Witcher », « You », et « Cobra Kai », très attendues, seront diffusées à la fin de l’année, rapporte BFM TV.

« Plusieurs projets que nous souhaitions sortir rapidement ont été reportés à cause de retards accumulés lors de la post-production et de la pandémie. Nous pourrons retrouver notre rythme de croisière dans la seconde partie de l’année, certainement lors du dernier semestre, avec le retour de séries populaires comme The Witcher, You et Cobra Kai », a ainsi déclaré Ted Sarandos. Une annonce qui devrait ravir les fans !