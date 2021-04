« Lupin » a été la série la plus visionnée dans le monde durant le premier trimestre 2021

Diffusée sur Netflix, la série « Lupin : dans l'ombre d'Arsène » est une adaptation contemporaine de l’œuvre de Maurice Leblanc. Dans celle-ci, l’acteur Omar Sy incarne le personnage d’Assane Diop, un voleur fasciné par Arsène Lupin, qui utilise les techniques de camouflages du célèbre gentleman cambrioleur.

Selon le Hollywood Reporter, « Lupin » a été la série la plus visionnée sur Netflix dans le monde durant le premier trimestre de l’année. Elle a été suivie par plus de 76 millions de foyers à travers la planète durant les trois premiers mois de 2021 et se classe ainsi non loin de la série « La Chronique des Bridgerton » (82 millions), rapporte BFM TV. Rien que durant le mois de janvier, au début de sa diffusion, la série « Lupin » avait été suivie par 70 millions de foyers, estime la plateforme de streaming.

D’autres programmes récents ont également particulièrement bien fonctionné en ce début d’année, comme « Fate: The Winx Saga » (57 millions), « Qui a tué Sara? » (55 millions), « Ginny & Georgia » (52 millions) ou encore « Cobra Kai » (45 millions). La saison 2 des aventures d’Assane Diop sera diffusée cet été sur Netflix.