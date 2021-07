Netflix: la saison 2 de «The Witcher» sera diffusée en fin d’année

Bonne nouvelle pour les fans d’Henry Cavill dans le rôle du sorceleur aux cheveux argentés ! Lors de la première édition de la convention WitcherCon, qui réunissait des acteurs et des fans de la série « The Witcher », Netflix a annoncé que la saison 2 tant attendue serait enfin diffusée sur la plateforme à la fin de cette année, le 17 décembre.

La première saison ayant été diffusée fin 2019, le second volet aurait dû suivre plus rapidement mais le tournage de cette nouvelle saison de « The Witcher » avait été stoppé plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus, rapporte BFM TV.