Fête à la caserne avec une strip-teaseuse: la Défense promet des sanctions si les faits sont avérés

Un journaliste de VTM Nieuws a diffusé dernièrement des images montrant une fête organisée dans la caserne de Tielen (province d’Anvers). Dans la vidéo, un militaire était attaché à une chaise tandis qu’une strip-teaseuse le fouettait avec un martinet. Un peu plus tard, un autre militaire posait nu avec un groupe de collègues. Enfin, il a aussi été remarqué la présence d’alcool et le non-respect des règles sanitaires en vigueur au moment des faits en mai dernier.

« S’ils sont avérés, ces faits sont inadmissibles au sein de nos installations et contraires aux normes et valeurs que nous prônons », a affirmé le vice-chef de la Défense à la chaîne de télévision privée VTM, qui a diffusé jeudi soir, tout comme le journal Het Laatste Nieuws, des images de la fête organisée.

« Si les enquêtes confirment que des règles ont été transgressées (et /ou des règlements bafoués), nous prendrons des mesures disciplinaires et /ou statutaires à l’égard des militaires impliqués. Nous prenons cette affaire très au sérieux. Nous tenons également à rappeler que ces faits sont isolés et ne sont absolument pas représentatifs de l’ensemble du personnel de la Défense qui réalise avec grand professionnalisme chaque jour ses missions à l’étranger comme sur le sol national, par exemple encore en ce moment lors des inondations », a ajouté le général Thys.