Critiquée par Hugo Clément, Nabilla riposte après sa photo polémique (vidéo)

Dans une story Instagram, Hugo Clément a dénoncé la responsabilité de l’influenceuse vis-à-vis de l’exploitation des dauphins à des fins de loisirs. « Six millions d’abonnés et ça fait la promo de l’enfermement des dauphins. Enfermés dans des piscines pendant de longues années, ils souffrent », assure-t-il. Le journaliste a d’ailleurs consacré un épisode de son émission « Sur le front » aux dauphins. Il y montrait notamment que ces animaux souffraient à cause du chlore des bassins et qu’ils étaient psychologiquement impactés par leur enfermement dans des bassins. Il montrait aussi comment des dauphins gardés en captivité pouvaient se réadapter à leur milieu naturel.

Quatre jours après la publication de sa photo, Nabilla est passée à l’attaque. « On dirait que c’est moi qui a pris le dauphin et qui l’a mis là », se défend-elle. « Je ne peux pas le libérer. Si je vais voir le parc et que je leur demande de libérer le dauphin, ils vont me dire quoi ? Ils ne vont jamais vouloir. Même si je le paye, ils ne voudront pas. J’ai pris une photo, comme tout le monde, et on était très content de notre photo, malgré qu’on ne cautionne pas forcément que le dauphin soit ici. On ne connait pas l’histoire, on ne sait pas ce qui se passe ».