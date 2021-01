Hugo Clément accuse des influenceurs, dont David Antoine, de «propagande» pro-pesticides

Vous avez peut-être vu récemment passer un sombre nom peu connu du grand public : le Bonalan. Ce désherbant est menacé d’être bientôt interdit, ce qui a provoqué l’indignation de nombreux agriculteurs européens qui ont organisé une contre-attaque. Leur plan d’action : embaucher des influenceurs pour faire la promotion de leur produit. Et parmi ceux-ci, on trouve le célèbre animateur David Antoine. Or comme le relève Hugo Clément dans une story Instagram intitulée « Propagande », cette opération de communication passe sous silence toutes les raisons qui devraient amener à l’interdiction prochaine de ce produit.

« C’est de la pure propagande », riposte Hugo Clément qui démonte l’argumentation pas à pas. Il rappelle ainsi que le Bonalan a été reconnu comme étant un produit « hautement toxique », ce qui a amené récemment la Commission européenne à envisager de ne pas renouveler son autorisation sur le marché. Contrairement à ce qui est affirmé, il existe de plus des alternatives au Bonalan, même si elles sont plus coûteuses.

Mais Johan Papz n’est pas le seul à avoir été in fine au cœur de cette stratégie. De nombreux autres influenceurs ont également été contacté pour faire la promotion du Bonalan et parmi ceux qui ont accepté, on trouve l’animateur belge David Antoine. Comme le montre ensuite Hugo Clément, Johan Papz a bel et bien été rémunéré pour sa participation. Est-ce qu’il en est de même pour David Antoine ? La question se pose.

Reste qu’en attendant, l’enquête d’Hugo Clément ne plaît pas à l’association « Légumes de France ». Celle-ci a riposté sur les réseaux sociaux avec un simple hashtag « Hugo qui ment ». « Gros niveau », a depuis riposté le journaliste.