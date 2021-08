Johnny Depp estime être «boycotté par Hollywood»

À la fin de l’année dernière, Johnny Depp perdait son procès en diffamation à Londres contre « The Sun », le tabloïd qui l’avait décrit comme étant un homme violent envers sa femme de l’époque, Amber Heard. Durant ce procès très médiatisé, le linge sale du couple avait été exposé à la vue de tous, notamment les problèmes d’addiction aux drogues et à l’alcool de l’acteur. Des révélations qui avaient entaché la réputation de Johnny Depp, rapporte BFM TV. Il avait d’ailleurs été évincé du prochain film de la saga « Les Animaux Fantastiques » suite à cela.

« Il y a des films qui touchent les gens, et cela (la sortie repoussée) a un impact sur ceux de Minamata et ceux qui vivent des choses similaires. Et tout ça pour rien… juste à cause du fait que je suis boycotté par Hollywood ? Un seul homme, un seul acteur dans une situation désagréable et compliquée, au milieu de toutes ces années ? », a déclaré Johnny Depp au Sunday Times, rapporte BFM TV. Une mise à l’écart difficilement vécue par l’acteur.