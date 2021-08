Le prince Harry s’est exprimé sur la situation en Afghanistan

Suite à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le prince Harry a tenu à s’exprimer en publiant un communiqué sur le compte Twitter des Invictus Games, cette compétition sportive créée par le duc de Sussex à destination des vétérans de guerre blessés. Ayant lui-même été déployé à deux reprises en Afghanistan pendant qu’il servait au sein de l’armée britannique, le mari de Meghan Markle a appelé la communauté militaire à s’entraider.

« Ce qui se passe en Afghanistan résonne dans la communauté internationale des Invictus. Bon nombre des pays participants et des compétiteurs de la famille des Invictus Games sont liés par une expérience commune de service en Afghanistan au cours des deux dernières décennies et, depuis plusieurs années, nous participons aux côtés de l’équipe afghane des Invictus Games. Nous encourageons tous les membres du réseau Invictus, et l’ensemble de la communauté militaire, à se tendre la main et à s’entraider », a-t-il écrit, rapporte BFM TV.