Meghan Markle et Kate Middleton travailleraient ensemble sur un projet

Il semblerait que Kate Middleton et Meghan Markle aient mis de côté les tensions de l’an passé pour commencer à construire une relation. C’est en tout cas ce que rapporte le magazine US Weekly. Depuis le départ du couple de Harry et Meghan en Californie, les communications avec la famille royale étaient compliquées au point de presque couper les ponts.

Beaucoup de choses se sont passées en un an et les relations entre Kate Middleton et Meghan Markle sont en train de se développer comme le raconte la source du magazine. « Meghan et Kate s’entendent très bien, elles sont en contact de plus en plus souvent. La relation entre Meghan et Kate n’a jamais été aussi intime. Et maintenant, elles sont plus proches que jamais et elles travaillent sur leur relation pour le bien de la famille » explique cette source.