Deux journalistes s’en prennent à Meghan Markle en direct à la télévision (vidéo)

Meghan Markle fêtait ses 40 ans le 4 août, et pour l’occasion, elle souhaitait lancer un projet particulier. C’est pourquoi elle a dévoilé le jour de son anniversaire une vidéo expliquant son initiative, baptisée « 40x40 », et ayant pour but d’aider des femmes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie à retrouver un job. La duchesse de Sussex a donc invité 40 amis à elle à donner 40 minutes de leur temps pour guider une femme qui se prépare à retourner sur le marché du travail.