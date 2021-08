Le zoo d’Anvers limite l’accès à un couple de visiteurs pour le bien de l’animal

L’annonce a provoqué beaucoup de tristesse à Adie Timmermans. Interviewé par ATV, elle explique en pleurs « Cette bête m’aime et je l’aime. Pourquoi faire ça ? ». En effet, le zoo d’Anvers a décidé de restreindre l’accès au parc zoologique à Adie Timmermans et son mari. Le couple vient chaque semaine pour visiter le zoo mais aussi pour voir le chimpanzé nommé Chita. « J’ai une relation particulière avec un singe. Il s’appelle Chita et il a 38 ans » raconte-t-elle. L’animal la reconnaît et vient aussi la voir à chaque fois. Le chimpanzé la salue par des signes et embrasse la vitre. Adie Timmermans ne comprend pas cette décision du zoo car selon elle, « rien de mal n’arrive ». Ce n’est d’ailleurs pas la seule à venir fréquemment voir le chimpanzé et à avoir créé un lien avec l’animal.

Pour le bien-être de l’animal Pourtant, le zoo d’Anvers maintient sa décision et explique la situation. Le chimpanzé reconnaît bien les visiteurs réguliers et les salue mais ce n’est pas tout à fait dans son intérêt. L’animal possède ce comportement à cause de sa vie antérieure. Chita était autrefois gardé comme un animal de compagnie.