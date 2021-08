Le prince Gabriel entame dans un mois ses études à 17.000 euros par trimestre

Un examen d’entrée satisfaisant

Le directeur de l’école, Andy Kemp ne s’inquiète pas des motivations du fils de la reine Mathilde et du roi Philippe : « Il a démontré sa passion et son aptitude pour les sciences » a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad, avant d’ajouter : « Il va entrer dans un environnement où de jeunes mathématiciens et scientifiques passionnés et talentueux vivent et travaillent ensemble. Nous sommes un petit collège spécialisé avec 60 à 70 étudiants de 25 nationalités différentes ». Un environnement propice à l’apprentissage pour le jeune prince de 18 ans.