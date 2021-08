Maria del Rio retrouve son portefeuille égaré grâce à un auditeur: elle l’invite au resto pour le remercier

De passage à Bastogne pour un tournage vendredi dernier, Maria del Rio s’est arrêtée à une pompe à essence pour faire le plein de sa voiture. Mais une fois cette tâche accomplie, l’animatrice de Radio Contact a oublié qu’elle avait déposé son portefeuille sur le toit de son véhicule, et est repartie comme ça. Lorsqu’elle s’en est rendu compte, il était évidemment trop tard. Elle a donc fait appel à sa communauté Facebook pour l’aider. « Je lance une bouteille à la mer », écrivait Maria del Rio sur le réseau social, avant d’expliquer la situation. « J’ai déjà contacté la très gentille dame de la pompe en question, qui ne l’a pas retrouvé. Mes cartes sont bloquées, mais tous mes documents sont dedans… Et j’en ai urgemment besoin », expliquait-elle.

L’animatrice promettait à celui ou celle qui retrouverait son portefeuille de lui offrir un resto. Et elle a tenu parole ! Car un auditeur du nom de Fabrice a réussi à mettre la main sur le précieux objet et a pris contact avec Maria del Rio. Ravie, celle-ci a remercié son sauveur et toutes les personnes qui ont participé aux recherches. « J’ai reçu des tonnes de messages de vous, qui avez tenté de le retrouver. Merci du fond du cœur, vraiment ! J’emmène Fabrice et sa famille au resto ! », a écrit l’animatrice sur Facebook samedi après-midi. Tout est bien qui finit bien donc !