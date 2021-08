Les internautes divisés sur la première du jeu «Chacun son tour» avec Bruno Guillon (vidéo)

Les deux premiers candidats tirés au sort s’affrontent sur des questions de culture générale, le gagnant de la manche reste sur le plateau, et reçoit un nouvel adversaire. Trois duels sont disputés par émission, et le vainqueur de chaque duel lance une boule sur un billard japonais pour remporter un gain (soit une somme d’argent, soit un cadeau – voyages, etc.). Le gagnant du dernier duel peut, en fin d’émission, tenter de remporter la cagnotte du jeu, qui grandit de 500 € chaque jour. Si un candidat vient à gagner la cagnotte, celle-ci retombe à 0 et le vainqueur quitte le jeu avec son gain.