Émotion lors du clap de fin de «Les Z’Amours» sur France 2 (vidéo)

Bruno Guillon avait d’ailleurs prévenu sur son compte Instagram que cette 7.556e et ultime émission serait un « final très émouvant ». L’animateur a d’ailleurs mis un peu la pression aux trois couples invités en leur lançant : « On ne pouvait rêver meilleurs candidats (…) Vous avez intérêt à être bons, les amis, vous me faites un final en beauté, parce que nous, je peux vous dire qu’on vous a préparé des dossiers ».

Pour annoncer la fin, l’animateur a choisi de faire tomber des pancartes avec chacune un message à l’attention des téléspectateurs sur fond de « All You Need is Love » des Beatles : « Voilà… c’était la dernière des Z’amours… je n’ai pas les mots… au nom de toutes les équipes… qui ont travaillé pour vous distraire… depuis 1995… merci !… Et surtout… aimez-vous ! ».

Des messages des collègues

L’animateur a aussi reçu des messages de soutien d’autres animateurs dont Laurence Boccolini. Cette dernière a adressé à Bruno Guillon un message sous son poste Instagram : « Je sais ce que ça fait de terminer une aventure. Dire au revoir à son équipe. Tu as au moins la ’possibilité’ de fermer le livre… » et ajoute « Tu as animé formidablement cette émission et tu sais comme moi que succéder à quelqu’un est très… ’compliqué’ ».

Quant à Tex, l’ancien animateur de l’émission de 2000 à 2018, qui a quitté le jeu dans des conditions difficiles, avait déclaré à Télé-Loisirs : « La télévision part en c*******, et on n’y peut rien. Je me suis super éclaté pendant dix-huit ans à faire ça ! J’arrivais le matin en me demandant ce qu’on allait pouvoir faire comme connerie et comment on allait pouvoir faire rire les gens »

Pour le moment, peu d’informations circulent sur le prochain programme qui viendra remplacer « Les Z’Amours » mais il pourrait s’appeler « Les Invincibles » et serait une émission de culture générale.