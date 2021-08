La maîtresse décolle!

Pour Mathieu (Vincent Elbaz) et Florence, la vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille... - Canal+

Rien n’est facile pour Florence, institutrice en dernière année d’école primaire dans la région de Grenoble. Récemment divorcée, elle accueille son fils Denis dans sa propre classe où débarque aussi Sacha, enfant à problèmes dont on découvre qu’il est en réalité livré à lui-même, abandonné par sa mère. Elle se prépare donc à le recueillir pour éviter un placement en institution quand surgit Mathieu, livreur de sushis et ex de la maman volage. Il est seul à s’occuper de Sacha sans toutefois vouloir officiellement en assumer la garde. Tout se complique encore lorsque naît une idylle...