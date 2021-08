Un berger réalise un impressionnant dessin avec ses moutons dans un pré, en hommage à sa tante (vidéo)

Berger en Australie, Ben Jackson était totalement désemparé lorsqu’il a compris qu’avec les mesures sanitaires en vigueur dans son pays, il ne pourrait pas se rendre aux obsèques de sa tante, à 400km de chez lui. Il a donc réfléchi à ce qu’il pourrait faire pour rendre hommage à cette dernière, décédée d’un cancer. Et une idée lui est venue lorsqu’il nourrissait son immense troupeau de moutons.

Ben Jackson s’est mis en tête de former un cœur géant dans un champ, grâce à ses animaux, explique la BBC. Il a donc disposé des grains dans une prairie, traçant un cœur au sol. Il a ensuite lâché ses centaines de moutons, qui se sont évidemment précipités sur la nourriture. Du ciel, on voit donc les bêtes se disposer en forme de cœur. Les images de la scène, filmée par un drone, sont impressionnantes, et très touchantes.