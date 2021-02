Un mouton emprisonné dans ses 35 kilos de laine, retrouvé et tondu (vidéo)

Il a été nommé Baarack par les membres du refuge dans lequel le mouton a été conduit. Baarack a été retrouvé errant dans une forêt australienne, dans l’État de Victoria puis emmener à l’association, Mission Farm Sanctuary d’Edgar, qui l’a pris en charge à Melbourne.

Le mouton était coincé sous son propre pelage de 35 kilos. Il n’a jamais été tondu et sa laine était alors emmêlée, collée de boue et pleine de débris. Si la situation a autant empiré c’est que les moutons doivent être tondus au moins une fois par an pour ne pas souffrir du poids et de la chaleur que leur laine engendre. D’autant plus en Australie où les températures sont particulièrement élevées et la météo est très sèche en été.

Un agneau égaré

Pour la responsable de l’association, Pam Ahern, le mouton devait être un agneau égaré il y a quelques années et qui n’a jamais retrouvé le chemin de l’élevage. Les membres de l’association estiment que le mouton n’a pas été tondu depuis 5 ans.