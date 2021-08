«Il est monté sur le trône par un ‘tour de magie’»: un cousin d’Albert de Monaco réclame 351 millions d’euros

Le prince Albert de Monaco fait face à une nouvelle affaire, lui déjà tourmenté par les rumeurs de divorce autour de son couple. Son cousin le comte Louis de Causans, cousin du prince Albert de Monaco, affirme être l’héritier légitime du trône de Monaco et réclame donc des dommages et intérêts à hauteur de 351 millions d’euros.

« Normalement, dans mon milieu, on est discret et on n’aime pas remuer les choses comme ça. Mais la vérité doit être révélée. C’est une question d’honneur », s’est exprimé le comte Louis de Causans, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. Il n’en veut pas à son cousin Albert, qu’il ne juge pas responsable, mais veut « que cette injustice que la France a faite à (s)a famille soit réparée ».