Charlène de Monaco retrouve enfin ses enfants et son mari en Afrique du Sud (photos)

La séparation a été longue et source d’angoisses et de rumeurs sur la solidité du couple. Mais après de long mois, le prince Albert et ses enfants Jacques et Gabriella, ont enfin pu revoir leur épouse et mère en Afrique du Sud. La princesse de Monaco y est coincée depuis plusieurs semaines à cause de problèmes ORL qui ont nécessité des opérations.

À cause de la situation sanitaire et de ses problèmes de santé, Charlène de Monaco n’a pas eu la possibilité de rentrer sur le Rocher pour voir sa famille. Avec ces retrouvailles, les enfants peuvent donc enfin passer quelques jours entourés de leurs parents avant de faire leur rentrée à Monaco. La princesse avait partagé son chagrin de se trouver si éloigné de ses enfants.