Charlene de Monaco doit subir une opération importante ce vendredi

On savait Charlene de Monaco confronté à des problèmes de santé depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui vers 11h, le palais princier de Monaco a transmis un communiqué de presse. Le palais princier a expliqué que la princesse Charlene de Monaco allait subir aujourd’hui une opération chirurgicale.

Le palais ne transmet pas plus d’informations mises à part que l’intervention devrait durer quatre heures et se déroulera sous anesthésie générale. Selon les sources RTL Info, cette intervention était prévue depuis longtemps. Pour ce qui est du reste de la famille, le palais princier explique que « Le prince Albert, son époux, et leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella la rejoindront pendant sa période de convalescence ».