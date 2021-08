Quelques jours après une photo touchante, cette soldate US décède dans l’attentat-suicide de Kaboul

Parmi les 13 soldats US morts, le sergeant Nicole Gee. La jeune femme avait publié, le 20 août une photo d’elle tenant un bébé afghan dans les bras sur son compte Instagram avec comme légende « J’adore ce job ».

Les évacuations d’étrangers et d’Afghans fuyant le nouveau régime taliban ont repris vendredi à l’aéroport de Kaboul, au lendemain de l’attentat du groupe djihadiste Daesh qui a tué au moins 170 personnes et fait 200 blessés, selon le bilan le plus récent. Parmi les personnes décédées, treize soldats américains, au milieu de la foule des candidats au départ.