Julie Gayet publie une photo officielle d’elle enlaçant François Hollande

Contrairement à Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, François Hollande et Julie Gayet sont très discrets sur la scène publique. Mais ce dimanche, l’actrice est sortie de sa réserve avec une photo d’elle avec son compagnon. Le cliché, pris par le photographe Christophe Brachet, montre celle-ci placée derrière l’ancien président, l’un enlaçant l’autre, le tout en noir et blanc. L’image, publiée sur Instagram, a été mise en ligne à l’occasion du festival du film francophone d’Angoulême qui se terminait hier.