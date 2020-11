François Hollande et Julie Gayet proposent aux enchères un déjeuner en leur compagnie

Si vous rêvez de passer un moment privilégié avec François Hollande et sa compagne Julie Gayet, tout n’est pas perdu ! À l’occasion de la troisième édition de l’événement « Les amis de Yann Arthus-Bertrand se vendent aux enchères », l’ancien président français et l’actrice qui partage sa vie ont proposé de mettre en vente un déjeuner en leur compagnie.

Cette offre originale se fait donc au profit de GoodPlanet, la fondation du photographe et réalisateur (entres autres) Yann Arthus-Bertrand. Tous les bénéfices des ventes iront donc aux projets de l’ASBL, qui sensibilise la population à l’écologie et à la solidarité.

En plus du déjeuner avec François Hollande et Julie Gayet, le catalogue des ventes contient aussi une rencontre avec Juliette Binoche, des places pour un défilé de Stella McCartney ou encore une invitation à un tournage avec Vincent Lindon. Toutes les enchères se déroulent en ligne, et sont en cours depuis le 28 novembre. Elles se termineront le 6 décembre.