Touche pas à mon poste: un chroniqueur obligé de rester dehors car il n’a pas de pass sanitaire (vidéo)

La rentrée de « Touche pas à mon poste » était animée lundi soir. Notamment sur la question du pass sanitaire, qui a été au centre d’une grande partie des débats de la soirée. Tous les invités en plateau et les chroniqueurs devaient d’ailleurs être munis du leur, ou prouver via un test PCR qu’ils n’étaient pas contaminés par le coronavirus.

« Je ne peux pas accéder au plateau en effet, puisque je n’ai pas de pass sanitaire, je ne suis pas vacciné et j’ai refusé catégoriquement de me soumettre à un test complètement débile qui ne sert absolument à rien et qui vise juste à me contraindre à faire quelque chose que je ne veux pas faire », a déclaré Fabrice Di Vizio, qui ne compte pas changer d’avis. « Je ne viendrai pas sur le plateau tant qu’il y aura un pass sanitaire », a-t-il ajouté. Ça a le mérite d’être clair.