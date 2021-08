Moment de panique dans un parc animalier: une fillette de 5 ans mordue par un serpent (vidéo)

De nombreux parcs animaliers à travers le monde proposent à leurs visiteurs de poser des animaux dont ils s’occupent. Le Butterflies Park d’Ekaterinbourg, en Russie, permet par exemple à ceux qui viennent visiter les lieux de poser avec un serpent sur les épaules. C’est ce que la petite Viktoria, venue dans le parc en famille le 30 août, a expérimenté. Mais pour la fillette de 5 ans, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Viktoria posait devant l’appareil photo avec un serpent à bec, peu à l’aise mais souriante, quand le reptile l’a mordue soudainement à la joue. Juste avant la morsure, un soigneur présent près de la petite fille avait pourtant écarté la tête du serpent, qui s’enroulait de plus en plus autour du cou de Viktoria. Heureusement, l’animal n’est pas venimeux, et la fillette a été blessée superficiellement. Mais elle a tout de même été emmenée à l’hôpital pour s’assurer qu’elle ne souffrait d’aucune infection due à la morsure.