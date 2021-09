Un des acteurs les plus anciens de la série «Plus belle la vie» est décédé

Présent depuis plus de quinze ans dans l’équipe de « Plus belle la vie », notamment, Éric Vastine est décédé ce 31 août. S’il ne faisait pas partie des personnages principaux, l’acteur disparu apparaissait très souvent à l’écran, car il incarnait l’un des policiers de la série.

Ce sont les autres comédiens de « Plus belle la vie » qui ont révélé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. « On le voyait quasiment dans tous les films qui se tournent sur Marseille. De ceux sans qui le cinéma et la Télévision ne pourraient exister », a écrit Pierre Martot, alias Léo Castelli dans la série, « C’était un homme humble et discret. Toujours disponible. Qu’il soit remercié et honoré ».