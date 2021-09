Cas de Covid dans la famille royale: voici les événements annulés par le Roi et la Reine

Le programme de rentrée du roi Philippe et de la reine Mathilde était déjà bien rempli. Mais les deux souverains vont devoir revoir leurs plans. Le Palais royale a en effet annoncé ce jeudi matin que « suite à un cas positif au Covid-19 au sein de la Famille Royale, Leurs Majestés le Roi et la Reine ont décidé, par mesure de précaution, de limiter leurs contacts dans les jours à venir ». « Les activités qui figuraient à l’agenda du Roi et de la Reine cette semaine et lundi prochain sont dès lors reportées ou annulées », précise le communiqué.