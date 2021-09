Sandrine Dans surprise par ses collègues en direct lors de la matinale de Bel RTL (vidéo)

L’ambiance était particulière ce matin dans les locaux de Bel RTL durant la matinale, présentée par Sandrine Dans. Cette dernière a en effet reçu la visite de ses camarades de Radio Contact, qui ont fait irruption dans le studio sur le coup de 7h20.

Maria Del Rio et Olivier Arnould souhaitaient faire une surprise à Sandrine Dans à l’occasion des 30 ans de Bel RTL, fêtés ce jeudi 2 septembre. Ils ont donc débarqué avec un gâteau aux couleurs de la radio et orné d’un numéro 30 en plein direct. « Mais qu’est ce qu’il se passe ? », s’est d’abord demandée la présentatrice de la matinale, effrayée par tant de bruit, avant de réaliser pourquoi ses collègues s’étaient introduits dans le studio en pleine émission. « Vous m'avez fait peur! Vous pouvez remettre cela à Halloween, cela marchera bien aussi », a lancé Sandrine Dans à Maria et Olivier, hilares et ravis de leur petite surprise, avant de les remercier : « C’est adorable ! Vous êtes trop gentils ».