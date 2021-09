Camilla, cible des mémoires du prince Harry? Un majordome l’affirme

L’annonce que le prince Harry allait écrire ses mémoires à 36 ans a été considérée comme l’ultime trahison par la famille royale et les observateurs. De nouvelles informations venant d’un majordome semblent attester qu’effectivement, le prince Harry n’hésitera pas à charger encore un peu plus sur la famille royale et notamment sur Camilla.

Dans une interview accordée à Closer, l’ancien majordome de la princesse Diana a révélé que le prince Harry était « sur le point de révéler tous les secrets de Camilla ». Pour le majordome, Camilla Parker-Bowles, devenue duchesse de Cornouailles, a « voulu remplacer Diana ». Il explique notamment : « Je soupçonne que Camilla sera dans sa ligne de mire, donc je dirais que Harry est sur le point de révéler tous les secrets de Camilla (…) Il a déjà dit qu’il aimait The Crown, qui dépeint Camilla comme la « méchante belle-mère » ».