Le prince Harry va publier ses mémoires «sur les leçons qu’il a apprises»

Le prince Harry souhaite publier ses mémoires fin 2022 et partager ses « erreurs » et les « leçons qu’il a apprises ». La maison d’édition Penguin Random House a fait savoir ce projet dans un communiqué. Le prince Harry et sa femme Meghan sont engagés depuis quelques mois à rétablir la vérité et à parler à un grand nombre.

Dans le communiqué partagé par la maison d’édition, le prince a déclaré : « J’ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que, quelles que soient nos origines, nous avons plus en commun que nous ne le pensons ». Le prince ajoute parler en tant que l’homme qu’il est devenu et non pas en tant que prince.