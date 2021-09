Nicole Coste, ex du prince Albert souhaite rétablir la vérité: «J’ai vécu des choses qui m’ont alertée et choquée»

L’actualité de la famille royale du Rocher fait les gros titres ces dernières semaines. Les rumeurs de séparation entre le prince Albert et la princesse Charlène allaient bon train à cause de l’absence de cette dernière. Suite à des problèmes ORL qui l’empêchent de prendre l’avion, Charlène de Monaco est coincée en Afrique du Sud. Mais son mari et ses enfants sont allés la rejoindre, faisant ainsi taire les mauvaises langues.

Mais le passé du prince Albert commence à le rattraper. Son fils naturel, Alexandre Coste vient de fêter ses 18 ans. Sa mère, Nicole Coste a décidé de désormais parler un peu plus et révéler la vérité sur sa relation avec Charlène de Monaco.