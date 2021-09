Les images magnifiques d’une baleine qui s’amuse avec une personne sur un paddle (vidéo)

Alors qu’elle voguait sur son paddle, au large des côtes de Patagonie, à Puerto Madryn dans le sud-est de l’Argentine, une jeune femme a eu la surprise de voir débarquer une baleine, attirée par l’objet étrange qu’elle voyait flotter à la surface.

Le mammifère marin s’approche doucement sous le paddle, puis se met à le toucher avec ses nageoires. La femme sur la planche ne bouge plus, et la baleine pousse délicatement le paddle pour le faire avancer, avant de se glisser à nouveau dessous, en tournant sur elle-même. Vue du ciel, la scène est spectaculaire, d’autant plus que le mammifère mesure plus d’une dizaine de mètres. Ce type de baleine (franche australe), peut mesurer jusqu’à 18 mètres et peser 80 tonnes.