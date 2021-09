«La chanson secrète»: grande émotion pour Michel Drucker, Camille Combal et Julie De Bona

TF1 avait promis de l’émotion avec ce programme, ce fut définitivement le cas samedi soir lors de la reprise de l’émission animée par Nikos Aliagas. Comme à chaque édition, une célébrité est assise dans un fauteuil et profite de son entourage et d’autres personnalités pour se voir chanter un morceau marquant. Le choix des chansons n’est pas laissé au hasard et permet aux célébrités présentent de se confier un peu plus sur des aspects de leur vie.

Lors du passage pour Michel Drucker, l’animateur est passé de surprise en surprise. En effet, il a eu le droit à un message vidéo de François Hollande qui saluait son travail et son impact dans les différentes émissions qu’il a animées. Plusieurs proches ont ensuite rejoint l’animateur dont Nolwenn Leroy, rejointe ensuite par Dave, Patrick Friori, Dany Brillant mais aussi Sheila et Sylvie Vartan. Nolwenn Leroy a interprété « Aimer à perdre la raison » de Jean Ferrat, de quoi faire monter les larmes à l’animateur.

C’est ensuite Yleng qui a fait son apparition, la fille adoptive de Michel Drucker. Avec sa femme, Dany Saval, le couple l’a accueilli en 1979. « La petite Yleng, que j’ai recueillie, qui venait de Thaïlande et qui a vécu des années chez moi. Elle me considère un peu comme son papa (…). Elle venait d’un camp de triste mémoire à l’époque des Khmers » a expliqué Michel Drucker. Il a ajouté : « Elle est venue chez moi, il y avait de la place, qui fait que j’ai élevé Stéfanie. Puis j’ai un peu élevé pendant dix ans la petite Yleng. Ça, c’est ma vie secrète ». Émotion donc pour l’animateur et son entourage présent.

Camille Combal et sa mère

L’animateur radio, Camille Combal a aussi eu le droit à son lot de larmes et d’émotion. Le chanteur Jonathan et son ami Monsieur Poulpe sont venus pour faire lui faire la surprise en interprétant la chanson « Est-ce que tu viens pour les vacances ? ». Ce n’est tout, le décor aussi a été réaménagé pour mettre en scène le chalet familial de l’animateur. Enfin, sa mère lui a réservé un message provocant à Camille Combal une émotion forte et quelques larmes.

« C’est le chalet de mon enfance. Avec ma maman qui ne peut pas être là pour plein de raisons. Ça me touche énormément (…) Ma mère, comme toutes les mamans, adore me dire : « Est-ce que tu viens pour les vacances ? » Et bien sûr, elle écoutait la chanson en boucle, donc ça me touche énormément, merci mille fois » a-t-il déclaré.

Julie de Bona et sa chanson de mariage

Enfin, l’actrice Julie de Bona aussi a eu son moment chargé de souvenir. En effet, ses amies ont rejoint Julien Clerc pour lui chanter une chanson très particulière, « Laissons entrer le soleil ». « C’est ma chanson préférée au monde ! » s’est-elle exclamée. En effet, c’est la chanson que l’actrice a choisie pour faire sa première danse avec son mari. « La première image, c’est les guinguettes là. C’est la déco de mon mariage. Et toutes ces personnes-là, les personnes qui comptent, étaient à mon mariage. C’est ma chanson préférée et c’est la chanson quand on est rentrés avec mon mari et la danse qu’on a faite » explique-t-elle en regardant le décor créé pour l’occasion.

Julien Clerc n’a pas manqué d’être touché cette attention et s’est confié : « C’est un bonheur. Il n’y a rien qui peut nous arriver de mieux à nous, artistes, qu’une chanson accompagne la vie de quelqu’un comme c’est le cas de celle-là ».

Il n’y a pas que les célébrités qui ont lâché quelques larmes hier soir. Sur Twitter, les commentaires affluent pour partager leur émotion.