Michel Drucker annonce des changements pour la rentrée dans «Vivement dimanche»

Michel Drucker est revenu sur le plateau de « Vivement dimanche » après ses gros ennuis de santé en septembre dernier. Il a d’ailleurs annoncé : « Maintenant que j’ai un cœur refait à neuf, je crois que je suis parti pour une deuxième carrière ». L’animateur, cher à France 2 et à ses téléspectateurs revient en télévision avec une envie de fraîcheur. Dans une interview accordée au Soir mag, Michel Drucker revient sur l’épreuve qu’a été ce moment hors antenne. Il lâche aussi quelques informations sur la façon dont il voit la suite de « Vivement dimanche ».

L’animateur veut changer un peu la formule : « Je modifie l’émission. Je reçois les invités tous ensemble qui restent de bout en bout sans public ». S’il souhaite faire ce choix c’est pour « favoriser la conversation entre amis, chacun avec son actualité ». Le public aussi ne fera pas son retour pour permettre une conversation plus fluide : « Les invités se sentent plus à l’aise sans. Ils ne font pas leur show » précise Michel Drucker.

L’animateur assure que cette émission lui est chère et il souhaite en faire un moment « plus chaleureux » et tourné « vers les téléspectateurs ». C’est qu’une trentaine de numéros est déjà prévue pour la saison prochaine. Michel Drucker l’assure, ce métier est fait pour lui : « J’ai mesuré à quel point j’étais accro à ce métier » déclarait-il. Rendez-vous sur le Soirmag.be ou en kiosque pour l’entretien complet.