Quand le crapaud australien devient cannibale

Aujourd’hui, le crapaud buffle est devenu une espèce envahissante et en surpopulation. Les ressources pour permettre aux crapauds buffles de se développer s’amoindrissent et l’espèce a trouvé dans le cannibalisme une façon de s’adapter à ces nouvelles conditions. Ainsi, le crapaud buffle commence à dévorer les têtards.

Deux expériences menées

Ainsi, l’équipe de chercheurs a élevé deux groupes de crapauds différents, un des groupes était constitué de crapauds d’Australie et l’autre de Guyane française. Les chercheurs ont ainsi fait se reproduire les animaux pour avoir des têtards nouveau-nés et des têtards plus âgés. Ils ont ensuite placé un têtard face à 10 nouveau-nés plusieurs centaines de fois. Les scientifiques apportent alors le résultat montrant que les têtards australiens sont plus voraces (2,6 fois plus) face aux nouveau-nés que les têtards de Guyane.