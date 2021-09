Thomas Pesquet a fait la dictée depuis l’espace à 500 personnes (vidéo)

C’est avec les mots de Marguerite Duras que la rentrée s’est faite pour Thomas Pesquet et environ 500 personnes présentes, stylo et feuille à la main pour la grande dictée. Dimanche 5 septembre, Thomas Pesquet a lu quelques lignes d’« Un barrage contre le Pacifique » aux personnes présentes devant un écran au Musée de l’air et de l’espace du Bourget près de Paris.

Un classique de la littérature

La retransmission depuis l’espace a commencé à 15h sur le tarmac de l’exposition. Les personnes qui voulaient bien se prêter au jeu de la dictée ont alors pu voir l’astronaute en vidéo préenregistrée, leur faire la dictée. L’initiative vient de Rachid Santaki, fondateur de la dictée géante. Ce dernier expliquait à l’AFP, que l’objectif est de « faire sortir la dictée de l’école » et de « faire rêver les gens ». Quant au choix du texte, « C’est Thomas Pesquet qui a choisi ce classique de la littérature française ».