Jane Birkin, victime d’un petit AVC, annule sa venue au festival du film de Deauville

Elle ne sera donc pas présente pour le festival de Deauville pour lui permettre de se remettre correctement de cet incident. Elle sera aussi absente lors du festival Ciné Rencontres dans le Cotentin. Jane Birkin devait défendre dans ces rendez-vous cinématographiques le film « Jane par Charlotte », réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg et présenté cet été à Cannes, hors compétition. Tendre et introspectif, le documentaire montre le quotidien de Jane Birkin, dans sa maison en Bretagne, la passion partagée avec sa fille pour les chiens, et aborde aussi les sujets douloureux de l’absence et de la maladie.