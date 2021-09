Le rappeur Lil Uzi Vert se fait arracher son diamant à 20 millions d’euros greffé sur le front, par des fans

Lors de sa représentation, Lil Uzi est allé dans la foule. Mais sa fortune mise en valeur sur son front a fait des envieux, puisque des fans ont arraché le diamant de son front. Les choses finissent bien pour le rappeur puisqu’il a pu récupérer sa pierre. « Je me sens bien. J’ai toujours le diamant, donc je me sens bien » déclare-t-il à TMZ a qui il raconte l’anecdote.

L’artiste avait eu un coup de cœur pour ce diamant rose qu’il n’avait jamais vu auparavant. Le rappeur a tout de même dû attendre un peu avant de pouvoir le posséder. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour réunir cette somme » a-t-il expliqué. Le perdre dans la foule aurait donc été dramatique d’autant plus que Lil Uzi ajoute que ce diamant vaut plus que sa maison et ses voitures réunis.